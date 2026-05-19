Calcio | Playout. La Virtus Don Bosco affronterà lo Sciarbo & Cogo, al Little Club James il primo round contro il Superba

Nel fine settimana erano attesi verdetti importanti dagli spareggi playout, soprattutto nell’area genovese.
L’andata della finale playout di Promozione sorride al Little Club James, che supera 1-0 la Superba al termine di una gara equilibrata e ricca di occasioni. Decisiva, nella ripresa, l’autorete di Ottogalli su un cross insidioso dalla destra. In evidenza anche i due portieri: Cannavò protagonista di diversi interventi nel primo tempo per i granata, mentre Costa risponde presente sulle conclusioni di Malinconico e Cadenasso. La qualificazione resta comunque completamente aperta in vista del ritorno.
Nel frattempo, la Virtus Don Bosco ha conosciuto il nome della propria avversaria nella finale playout di Prima Categoria.
I nerazzurri di Pusceddu affronteranno con gara di andata e ritorno la Dinamo Apparizione, che ha condannato alla retrocessione lo Sciarbo & Cogo grazie alla doppietta di Mello Bonfin. Primo atto domenica in casa dei genovesi, ritorno previsto il 31 maggio all’Olmo–Ferro.