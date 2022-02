Calzini Spaiati: Albisola Pallavolo e Planet Volley per la valorizzazione della diversità

Accettare le differenze e considerarle come un’opportunità e non come un ostacolo. È questo il significato della giornata dei Calzini Spaiati, da qualche anno ormai entrata di diritto nei “fenomeni social” virtuosi.

Il gesto è simbolico e consiste nel fare ciò che almeno una volta nella vita tutti abbiamo fatto più o meno involontariamente: indossare un calzino diverso dall’altro. Una scelta stilistica simpatica per lanciare un appello alla comprensione dell’altro e per ribadire l’idea che l’unione fa ancor di più la forza quando creata a partire da addendi diversi.

Albisola Pallavolo-Planet Volley promuove da sempre questi valori, indispensabili all’interno di una società e, soprattutto, di un gruppo squadra. Ecco che allora le nostre giovani atlete e i nostri giovani atleti si sono allenati sfoggiando le più disparate combinazioni di calze. L’iniziativa è stata promossa dai tecnici della società, che come negli anni passati non hanno perso l’occasione di ribadire in maniera giocosa concetti importanti per ogni età.