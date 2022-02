Il Magazine TV di Stelle nello Sport spegne 23 candeline

Da 23 anni è un punto di riferimento per il movimento sportivo ligure. Una vetrina unica e preziosissima. E’ il Magazine Tv di Stelle nello Sport che approda in prima serata su Primocanale. Appuntamento ogni giovedì alle ore 20 con replica il sabato alle ore 14:45 e la domenica nel corso della mattinata.

Il bello dello sport in Liguria raccontato da Michele Corti e Marco Callai con il supporto della redazione di LiguriaSport.com. Eventi, campioni, novità, storie. Un viaggio tra le eccellenze dello sport ligure a cui Stelle nello Sport dedica per il 23° anno una importante visibilità.

“E’ un grande sforzo produttivo che sappiamo essere molto apprezzato da tutto il mondo sportivo ligure – spiega Michele Corti, ideatore di Stelle nello Sport – a iniziare da Coni e Cip, passando attraverso tutte le Federazioni e gli Enti sportivi. Raccontiamo tutti gli sport, a tutti i livelli, mettendo sempre al centro i valori che sono le fondamenta del nostro progetto. Il Magazine Tv è uno dei pilastri del progetto Stelle nello Sport che da 23 anni ha l’ambizioso obiettivo di trasmettere cultura e valori dello sport. E grazie a questo lavoro quotidiano, che si traduce nella trasmissione televisiva settimanale, riusciamo a dimostrare il valore di sport che minori non sono, ma che di “minore” hanno solo la visibilità. Un percorso non facile, reso possibile dalla nostra grande passione e dalla grande rete costruita in un quarto di secolo”.

Il Magazine Tv Stelle nello Sport potrà essere visto on demand anche sul sito Primocanale.it così come sui canali social e youtube di StellenelloSport.