Volley. La sfida con l'Albissola chiama la VBC Savona di coach Battistelli: "Ripresa difficile, ma puntiamo sulla continuità di gioco"

Domani riparte il campionato della VBC Savona, i biancorossi se la rivedranno contro la quotata Albisola, squadra con qui all’andata, nonostante la sconfitta per 3 a 2, si era vista la vera forza del gruppo savonese. Dopo diverse settimane di stop anche coach Alberto Battistelli è pronto a tornare a giocare:

“Queste settimane non sono state semplici da affrontare a causa della pandemia e credo che molte altre squadre abbiano incontrato difficoltà a portare avanti il lavoro con costanza. Detto questo, noi abbiamo cercato di mantenere la preparazione fisica per affrontare al meglio la ripartenza e ci siamo concentrati su quelle cose che non ci hanno permesso di essere continui nello sviluppo del gioco.”