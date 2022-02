Calcio. Promozione A: il derby Soccer Borghetto-Ceriale infiamma il ponente, Legino e Bragno testano le due battistrada Voltrese e Serra Riccò

Sarà una domenica particolarmente stuzzicante in Promozione, dove non mancano incroci interessanti dalla vetta alla zona retrocessione.

Voltrese e Serra Riccò restano le candidate principali al salto di categoria, ma Soccer Borghetto e Praese (oggi a riposo) non vogliono mollare.

Non avranno però compiti facili le prime due della classe in questa 19^ giornata: per la formazione di Sciutto ci sarà da superare l'ostacolo Legino, in crescita rispetto al girone d'andata e rinfrancato dal 3-1 rifilato proprio alla Praese, mentre il Serra Riccò salirà in Valbormida per affrontare un Bragno appena uscito dalla zona playout.

Nel ponente spicca il derby Soccer Borghetto-Ceriale, entrambe a caccia dei tre punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Baia Alassio-Borzoli e GolfoDianese-Via dell'Acciaio sono gare clou per ciò che riguarda la salvezza diretta, mentre lo "spareggio" Veloce-Camporosso sarà a dir poco cruciale in ottica playout.

Completa il quadro Celle Riviera-Vallescrivia.

Livscore dalle 15.00 su Svsport.it