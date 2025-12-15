Calcio, Celle Varazze. L'espulsione di Stanga è la sliding door, il Sestri Levante vince 3-1 nel finale di gara

Netta nel risultato, molto meno nell’andamento: La gara Sivori sorride al Sestri Levante, che supera 3-1 il Celle Varazze con tre reti nel finale, ribaltando una gara che gli ospiti avevano controllato fino al 75’.
Il Sestri parte con grande intensità ma senza trovare il gol. Il Celle Varazze regge bene l’urto, limita la manovra rossoblù e chiude il primo tempo sullo 0-0 senza correre particolari rischi.
Nella ripresa gli ospiti alzano il ritmo e passano in vantaggio con Akkari, implacabile nel sfruttare la disattenzione difensiva rossoblu. Il Sestri accusa il colpo, poi cresce grazie ai cambi. La svolta arriva con l’espulsione di Stanga per doppia ammonizione: sulla punizione seguente Klimavicius firma l’1-1 con una conclusione all'incrocio dei pali.
In superiorità numerica i corsari spingono e allo scadere completano la rimonta: ancora Klimavicius trova il 2-1, poi Salducco chiude su rigore dopo un errore difensivo degli ospiti. Per le civette è un piccolo evento aver subito tre reti da calcio piazzato. Un risultato severo per il Celle Varazze, ma che regala fiducia al Sestri, ora stabilmente in zona playoff.
SESTRI LEVANTE – CELLE VARAZZE 3-1
MARCATORI: 13’ s.t. Akkari (CV); 31’ s.t. Klimavicius (SL); 45’ s.t. Klimavicius (SL); 51’ s.t. Salducco (SL, rig.).
SESTRI LEVANTE: V. Tozaj; Giammarresi, Cattaneo, Piazza; Anzalone, Garzia, Pio Loco, Ferretti, Masini; Salducco, Klimavicius.
A disposizione: Mazzadi, Annaloro, Attuoni, Mallamace, Rustichelli, E. Tozaj, Lunghi, Madadu, Raggio Garibaldi.
Allenatore: Ruvo.
CELLE VARAZZE: Mitu; Scarfò. Ciancio, Stanga, Melani; Firman, Gnecchi, Bertoletti, Balan; Akkari, Limongelli.
A disposizione: Marcone, Perata, Busicchia, Calcagno, Insolito, Podovan, De Benedetti, Szerdi, Capra,
All. Pisano.
ARBITRO: Francesco Passarotti di Mantova.