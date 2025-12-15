Calciomercato. Ultimo giorno per gli svincoli, da domani via ai ritesseramenti

La nota del CR Liguria:

Oggi, 15 dicembre 2025, rappresenta l’ultimo giorno utile per completare correttamente la procedura di svincolo dei calciatori e delle calciatrici non professionisti, giovani dilettanti e giovani tramite il Portale LND. La scadenza è fissata inderogabilmente alla data odierna.

Ogni società affiliata ha la possibilità di inserire uno o più atleti nelle liste di svincolo. La procedura è interamente digitale e non richiede l’invio di documentazione cartacea.

Lo svincolo produce effetti dalla firma digitale apposta sul portale.

Affinché gli svincoli risultino validi e ufficiali, è necessario completare integralmente i seguenti passaggi:

Stampa del documento definitivo contenente l’elenco degli atleti svincolati.

Firma e timbro del documento da parte della società.

Dematerializzazione del documento e firma elettronica sul Portale LND.

Solo al termine di questa procedura gli svincoli saranno considerati efficaci e pubblicati nel Comunicato Ufficiale.

A partire da domani, 16 dicembre 2025, sarà possibile procedere con il tesseramento dei calciatori svincolati, secondo le normative vigenti.