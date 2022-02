Calcio. Serie D, missione riscatto per il Vado: alle 14.30 rossoblu nella tana della Caronnese

La qualità degli avversari incontrati recentemente e una fisiologica flessione dopo il più che positivo girone d'andata hanno rallentato la marcia del Vado di mister Solari, a secco di punti da quattro giornate e con il morale non proprio alle stelle.

La classifica resta comunque positiva, frutto di 28 punti e un margine ancora discretamente ampio sulla zona più calda: vietati però ulteriori passi falsi, a partire dalla delicata sfida odierna sul campo della Caronnese, squadra al momento in zona playout e che sta facendo fatica a replicare il rendimento mostrato nelle ultime stagioni, nonostante il preziosissimo colpaccio esterno di mercoledì nel recupero contro il Ligorna.

Non siederà in panchina Matteo Solari, che sconterà il secondo dei tre turni di squalifica rimediati nel derby con la Sanremese, mentre a livello di formazione non sono da escludere alcune novità rispetto alla formazione vista in campo contro il Casale: da centellinare con attenzione il minutaggio di capitan Lo Bosco, reduce da un lungo infortunio ma già protagonista di una buona gara proprio sette giorni fa, diverse invece le opzioni tra difesa e centrocampo.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore su Svsport.it