Calcio. Eccellenza, tutto su Taggia-Ventimiglia: al "Marzocchini" in palio salvezza e poule playoff

Si chiude questo pomeriggio il programma della prima fase del Campionato di Eccellenza, che ha già emesso gran parte dei suoi verdetti.

Nel girone A va però riempita ancora una casella di fondamentale importanza: Taggia e Ventimiglia si giocheranno infatti il quinto posto, che garantirebbe a giallorossi o frontalieri la salvezza matematica senza dover passare dalla poule playout che prenderà il via tra quindici giorni.

Sarà sufficiente un pareggio alla formazione di Siciliano per centrare l'obiettivo, mentre granata saranno costretti ad espugnare il "Marzocchini" (fischio d'inizio ore 15.00).

Il resto del programma, orfano dell'Alassio FC escluso ufficialmente dal campionato, propone due super sfide che in termini di classifica hanno però poco da dire: la Cairese cercherà comunque di difendere il primato ricevendo al "Brin" l'Albenga, mentre la Genova Calcio, a -2 dai valbormidesi, tenterà il sorpasso in "zona Cesarini" affrontando in trasferta l'Ospedaletti.

Il sempre attesissimo derby tra Pietra Ligure e Finale chiude il programma del 22° e ultimo turno, con la squadra di Pisano, che si giocherà la salvezza nella seconda fase, alla ricerca di un successo per pareggiare i conti dopo la sfida d'andata vinta 2-0 dai giallorossi di Buttu.

