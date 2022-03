Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: il Pontelungo vuole tornare in finale, stasera il penultimo atto a Campo Ligure

La sconfitta di quasi tre anni fa in finale contro la Caperanese è rimasto nel corso del tempo un piccolo tarlo nella testa della dirigenza e dei giocatori del Pontelungo.

I granata in Coppa Liguria si sono storicamente ben distinti e anche nella stagione in corso la strada percorsa dal team diretto da Fabio Zanardini è stata più che onorevole.

Nei quarti di finale è stata posta la ciliegina sulla torta, battendo sia all'andata che al ritorno il Savona, ma l'impresa con gli Striscioni va posta nel cassetto per non lasciarsi distrarre nel match di questa sera contro la Campese.

La semifinale di andata, fischio d'inizio ore 20:30, si disputerà in terra genovese e nell'ottica dei 180 minuti appare di difficile lettura: entrambe le squadre sono infatti ben quadrate, ma al contempo con i giocatori giusti per poter far male sul fronte offensivo in qualsiasi momento.

In contemporanea prenderà via la seconda semifinale, quella tra San Cipriano e Pieve Ligure.

