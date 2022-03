Calcio, Serie D. Occasione persa per l'Imperia, 0-0 con il Saluzzo. Reti bianche anche in Casale -Asti (LA NUOVA CLASSIFICA)

AGGIORNAMENTO 17:30 il Saluzzo ha preannunciato ricorso, per l'assenza in campo di un giocatore classe 2001 in campo per un tratto di partita.

Due recuperi e poche emozioni oggi pomeriggio nei due recuperi del girone A di SErie D.

L'Imperia perde l'opportunità di dare seguito alla bella vittoria contro il Derthona, pareggiando 0-0 contro il fanalino di coda Saluzzo.

Torna quindi a muovere la classifica la squadra di Briano, mentre i nerazzurri di Soda restano al terzultimo posto, con quattro punti di vantaggio (ma con una gara in più) rispetto alla Lavagnese.

L'Asti ha ottenuto a Casale un buon punto, utile ad agganciare l'RG Ticino, Sesia rinvia l'appuntamento con il ritorno alla vittoria, raggranellando l'ennesimo pareggio.