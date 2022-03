Orgoglio Cairese. I gialloblu sono stati insigniti dal Coni della Stella di Bronzo

La nota gialloblu:

L’ A.S.D. Cairese è lieta nell’annunciare di aver ottenuto da parte del CONI, a livello societario, la prestigiosa Stella di Bronzo al Merito sportivo 2020, assegnata grazie alla continua attività ultracentenaria del club e ai suoi meriti sportivi.

Questo il commento del delegato provinciale del CONI di Savona e delegato Regionale Liguria Ansmes, Roberto Pizzorno: “Questo riconoscimento viene assegnato dal CONI ai dirigenti, ai tecnici e alle società sportive che si sono messe in evidenza nel corso della propria attività, dall’inizio del percorso individuale o, nel caso delle società, dalla fondazione fino all’anno preso in considerazione per la premiazione. La Cairese ha sicuramente meritato la Stella di Bronzo al Merito Sportivo 2020, in quanto società esistente in maniera ininterrotta a partire dal 1919, avendo avuto nelle sue fila giocatori di importanza nazionale e internazionale, ed essendo stata ai massimi livelli per il calcio della nostra provincia, avendo giocato il campionato di Serie C2 e, quindi, questo è un riconoscimento che il CONI ha voluto conferire proprio per questi risultati. Non dimentichiamo, inoltre, i venticinque anni del Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, che sono risultati, ovviamente, molto importanti per l’ottenimento di questa benemerenza. La Cairese, ricordiamo, è l’unica società calcistica in Liguria ad aver ottenuto questo importante riconoscimento e ciò a dimostrazione del valore a livello di società e dell’ottimo lavoro svolto con il proprio settore giovanile.”