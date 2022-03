Calcio, Playoff Eccellenza. Finale, non basta Debenedetti: nnel sorpasso e controsorpasso con la Fezzanese finisce 2-2

FINALE-FEZZANESE 2-2 (48' rig., 57' Debenedetti - 17' Andrei, 70' Baudi)

50' Termina con qualche secondo in più di recupero il match. Finale e Fezzanese si dividono la posta in palio.

48' Sostituzione per Fabbri che lascia campo a Ponzo.

45' Ancora grande intensità in campo, mentre si proseguirà per 4' ancora.

39' Occasione quasi in fotocopia rispetto al gol del pareggio per Baudi, ma stavolta "il mago" non trova la palla.

38' Prova a mischiare le carte in avanti mister Buttu che manda in campo Vierci per Faedo.

32' Cambia anche mister Buttu: Pare rileva Garibbo. Ammonito il team manager finalese Donofrio.

30' Magia di Baudi a liberarsi al tiro, centrale però per Porta.

29' Vuole il controsorpasso e i tre punti la squadra ospite, ma la conclusione di testa di Nicolini sugli sviluppi di un calcio d'angolo è alta seppur di poco.

25' FEZZANESE, ECCO IL PARI! Cross di Selimi spostatosi sulla destra, Baudi sbuca sul secondo palo e trafigge Porta.

23' Altra ottima giocata di sponda di Debenedetti per Fabbri la cui conclusione viene poi rimpallata in angolo da Gamberucci.

21' Forze fresche in avanti per mister Turi, dentro Lorenzini per Gabrielli.

17' Risponde la Fezzanese agli attacchi casalinghi con Tivegna, tiro però troppo poco convinto che finisce alto.

14' Fallo di Gamberucci, il numero 2 spezzino viene ammonito.

12' RIBALTONE FINALE! Imbucata vincente per Debenedetti che supera in velocità Andrei e col giusto killer instinct manda la palla sul palo lontano.

3' PAREGGIO FINALE! Atterrato ancora una volta in area Galli, il direttore di gara indica il dischetto dal quale Debenedetti non sbaglia.

1' Comincia con una sostituzione nelle fila della Fezzanese la ripresa: fuori Brizzi per Nicolini.

SECONDO TEMPO

45' Termina qui senza recuperi la prima frazione. A segnare la differenza la rete di Andrei sugli sviluppi di un corner.

44' Intervento in scivolata di Faedo, ammonito.

43' Carica il sinistro Odasso ma Mariani si allunga e devia in angolo. Sugli sviluppi lo stesso estremo difensore coi pugni libera l'area.

40' Cresce l'intensità del forcing finalese. Ammonito intanto Brizzi per un fallo di mano.

32' Corner per i padroni di casa, Galli a terra a pochi passi da Mariani ma per Crova non c'è nulla. Veementi le proteste giallorossoblu.

27' Azione caparbia dei finalesi sull'out di sinistra con il tandem Scalia-Garibbo che fanno giungere il pallone in area dove Debenedetti non trova il giusto spiraglio col suo tiro, poi De Benedetti ci prova dalla distanza ma calcia alto.

19' Rimessa lunga di Caligaris, in area c'è Debenedetti che riesce a girare ma trova un pronto Mariani che blocca.

17' VANTAGGIO FEZZANESE! Corner preciso sul secondo palo per Andrei, Porta intercetta col piede ma non può nulla.

12' Cresce in aggressività la squadra di Turi, giallorossoblu ora rintuzzati nella propria metà campo che cercano il palleggio per eludere il pressing avversario.

4' Primo affondo dei giallorosso con Debenedetti che si allarga e crossa dal fondo per Scalia, il capitano dalla sinistra rientra sul piede forte, prende la mira ma il suo tiro è respinto dalla difesa avversaria.

1' Saranno gli spezzini a dare il calcio d'inizio, si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco gli undici scelti dai rispettivi tecnici

FINALE (4-2-3-1): Porta; Caligaris, Andreetto, De Benedetti, Scalia; Galli, Garibbo; Fabbri, Odasso, Faedo; Debenedetti.

A disposizione: Mondino; Finocchio, Giudice, Aroca Cortez, Ponzo, Vierci, Stagnaro, Ferrara.

Allenatore: P. Buttu

FEZZANESE (4-3-3): Mariani; Gamberucci, Andrei, Zavatto, Selimi; De Martino, Brizzi, Grasselli; Gabrielli, Tivegna, Baudi.

A disposizione: Bleve, Di Vittorio, Terminello, Nicolini, Dell'amico, Maggiari, Lorenzini, Frolla.

Allenatore: S. Turi

Arbitro: E. Crova di Chiavari

Assistenti: N. Benou di Genova - G. Di Maggio di La Spezia

Test di maturità per il giovane Finale all'esordio casalingo in questa seconda giornata dei play off di Eccellenza. Dopo il teso pareggio di Cairo Montenotte i giallorossoblu di Pietro Buttu tornano a ospitare sul terreno di casa la Fezzanese, per una sfida che manca dalla stagione '16/'17 alla fine di un campionato che vide i verdi retrocedere dalla Serie D.

Quarta serie che è l'obbiettivo dichiarato per gli spezzini di mister Turi, reduci da un turno infrasettimanale di Coppa Italia Dilettanti contro la Ciliverghe (sconfitta per 3-1) e per ora primi in classifica dopo la vittoria sul Taggia.

Al completo la rosa dei convocati per gli ospiti, padroni di casa costretti invece a pagare il prezzo del finale di gara di sette giorni fa con l'importante squalifica di Scarrone in difesa.