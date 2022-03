Calcio, Legino. Week end magico con l'assolo della Juniores in campionato. Fabio Tobia: "La dedica è tutta per Mino Barisone"

E' stato un sentimento di gioia ma allo stesso tempo di profonda commozione quello vissuto sabato pomeriggio a Legino, dove la Juniores si è laureata campione del proprio girone, ottenendo la quattordicesima vittoria in altrettante partite.

Un trasporto emotivo che anche Fabio Tobia non ha voluto nascondere: "Il pensiero è subito corso a Mino Barisone, in un calcio dove c'è poco ricambio generazionale a livello dirigenziale, faccio fatica a immaginare figure come la sua in un prossimo futuro.

Il fatto che non sia più con noi ci addolora, ma gli vogliamo dedicare questo risultato, ottenuto grazie al lavoro di mister Bizzarri e di tutto il suo staff. Come Legino siamo ovviamente felici di questo traguardo, è uno sprone importante per continuare a focalizzare le nostre attenzioni sul settore giovanile. La Juniores non vinceva da un po' di tempo un campionato e vedere la felicità dei ragazzi è stato emozionante".

Sulla stessa linea d'onda anche il presidente Carella:

"Complimenti a tutto lo staff, ai giocatori e ai genitori per la bella impresa compiuta: per loro è stata un' esperienza indimenticabile. Sono sicuro che da questo risultato trarrà beneficio anche la Prima Squadra".