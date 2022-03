Calcio: nella seconda giornata dei playout, l’Ospedaletti cade sul campo dell’Albaro

Sfida in terra genovese per la seconda gara del mini campionato playout che vede l’Ospedaletti impegnato sul campo dell’Athletic Club Albaro. Si affrontano due formazioni reduci da uno 0-0 all’esordio e appaiate a quota 1.Nella prima frazione l’Ospedaletti prova a fare il gioco sin dai primi secondi, ma paga a caro prezzo le poche distrazioni. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo soli due minuti con Donato abile a sfruttare un rimpallo favorevole a metà campo per poi involarsi e trafiggere Frenna.



Sotto di un gol, l’Ospedaletti tenta l’immediata reazione prima colpendo un palo con Cassini e poi con la grande occasione di Ambesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma è proprio dal mancato pareggio che scaturisce l’azione del 2-0 con Donato che, al 13’, firma la personale doppietta al culmine di una nuova ripartenza. Al 35’ un’altra imprecisione condanna gli orange, palla sbagliata a metà campo e l’Albaro confeziona la terza rete con Zazzeri.



L’Ospedaletti, però, sa reagire e si riversa in avanti alla ricerca delle rete che potrebbe riaprire la partita. Al 42’, al termine di un forcing orange, la difesa di casa respinge su azione di calcio d’angolo, Martelli la rimette in mezzo e Negro insacca di testa. La prima frazione si chiude sul 3-1 per i padroni di casa.



Nella ripresa il copione non cambia. Le azioni si susseguono da ambo le parti, ma è l’Albaro ad andare nuovamente in rete su altre due azioni di contropiede, al 55’ e all’81’, concretizzate prima da Pagano e poi da Zazzeri. La gara si chiude sul 5-1.LE



FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro, 3 Ferrari (16 Cambiaso), 4 Martini (15 Schillaci), 5 Ambesi, 6 Alberti, 7 Salmaso (17 Barbagallo), 8 Aretuso, 9 Alasia, 10 Martelli (20 Fici), 11 Cassini (18 Genovese). A disposizione: 12 Ventrice, 13 Valcelli, 14 De Mare, 19 Rovere. Allenatore: Christian Maiano.



Athletic Club Albaro: 1 Prisco (12 Giuliani M.), 2 Zinnari, 3 Cataldo, 4 Pesce, 5 Donato, 6 Lerini (19 Croce), 7 D’Arrigo (15 Dodero), 8 Gaspari (18 Giuliani T.), 9 Zazzeri, 10 Pagano, 11 Donato (17 Gagliani). A disposizione: 13 Pandimiglio, 14 Ottonelli, 16 Verdiani, 20 Portanova. Allenatore: Alberto Mariani.



Arbitro: Sig. Matteo Colella (Rimini). Assistenti: 1° Sig. Enrico Conio (Genova); 2° Sig. Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure).

Marcatori: 2’ e 13’ Donato, 35’ e 81’ Zazzeri, 42’ Negro, 55’ Pagano.

Ammoniti: Negro, Lerini, Dodero