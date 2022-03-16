Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde Solari e Tinti per un turno, tre giornate a Ndiaye dell'Asti

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 13/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SESIA MARCO (CASALE A.S.D.)
Per doppia ammonizione.
SOLARI MATTEO (VADO)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.
AMMONIZIONE (VI INFR)
SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
NDIAYE MOUSSA (ASTI)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l'intervento dei sanitari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TINTI ANDREA (VADO)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MAGNALDI FILIPPO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
CARLI GABRIELE (SALUZZO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SIA ALESSIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)
CASTELLETTO EROS (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
MARA NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
BONACCORSI SAMUELE (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
VESI MARCO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
NOURI YOUSSEF (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
BRERO MATTEO (VADO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
ADORNI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
MAZZOTTI NICOLA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VERNOCCHI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
CALO FEDERICO (CHIERI)
PONSAT GIUSEPPE (CHIERI)
MESINA ANTONIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
CASAZZA LORENZO (VADO)