Giudice Sportivo, Serie D. Il Vado perde Solari e Tinti per un turno, tre giornate a Ndiaye dell'Asti

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





GARE DEL 13/ 3/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SESIA MARCO (CASALE A.S.D.)

Per doppia ammonizione.

SOLARI MATTEO (VADO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCALISE MANUEL (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NDIAYE MOUSSA (ASTI)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto rendendo necessario l'intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TINTI ANDREA (VADO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAGNALDI FILIPPO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIA ALESSIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

CASTELLETTO EROS (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

MARA NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

BONACCORSI SAMUELE (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)

VESI MARCO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

NOURI YOUSSEF (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

BRERO MATTEO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ADORNI LORENZO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

MAZZOTTI NICOLA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VERNOCCHI ALESSANDRO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

CALO FEDERICO (CHIERI)

PONSAT GIUSEPPE (CHIERI)

MESINA ANTONIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CASAZZA LORENZO (VADO)