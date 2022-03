Calcio. Seconda Categoria, Carminati regala tre punti d'oro alla Spotornese, il campionato si deciderà all'ultima giornata

SPOTORNESE - NOLESE 1-0 (53' Carminati)

TRIPLICE FISCHIO FINALE! LA SPOTORNESE BATTE 1-0 LA NOLESE, decide Carminati al 53'. La promozione si deciderà all'ultimo turno, quando ci sarà lo scontro diretto con la San Francesco

93' lancio lungo a cercare Yupanqui, Genta fa sua la sfera e la Spotornese respira

91' conclusione mancina di Pellizzari, barriera piena e la Nolese si salva. Cinque minuti di recupero

90' punizione a due in area a favore della Spotornese, sul pallone Dorigo e Pellizzari

89' finale di grande tensione, non si contano più i cartellini.

85' San Francesco avanti 4-2 sul Cisano, con questa situazione sarà decisivo lo scontro diretto in programma domenica prossima

75' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gara, Spotornese avanti 1-0 grazie al gol di Carminati. Entrambe le formazioni in dieci uomini per le espulsioni di Nocerino e Pastorino

62' SECONDO GIALLO PER PASTORINO, ANCHE LA NOLESE IN DIECI UOMINI. Espulso mister Balbo per proteste

59' PALO DI PELLIZZARI, il numero venti di Calcagno salta Paonessa in uscita, ma il suo mancino da posizione defilata si stampa sul montante.

56' MIRACOLO DI GENTA sulla punizione di battaglia, sfera deviata sulla traversa con la punta dei guantoni.

53' CARMINATI! SPOTORNESE IN VANTAGGIO! Zampata vincente da pochi passi del numero undici, bravo a raccogliere un cross basso dalla destra, nulla da fare per Paonessa. 1-0 al "Ruffinengo", biancazzurri nuovamente a -3 dalla vetta

46' subito una fiammata biancorossa con Gibba, bravo Genta a chiudere lo specchio in uscita

45' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, ma i padroni di casa giocheranno tutta la ripresa in inferiorità numerica

44' SPOTORNESE IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Nocerino, Calcagno inserisce subito Ottonello al posto di Puppo

34' terzo gol della San Francesco, partita virtualmente chiusa con il Cisano

25' alza il baricentro la formazione di Calcagno, alla quale manca però precisione nell'ultimo passaggio

18' ci prova da fuori Dorigo dopo una corta respinta della difesa biancorossa, pallone di poco sul fondo

15' San Francesco avanti 2-0 sul Cisano, biancazzurri momentaneamente a -5

10' inizio di gara equilibrato, Nolese particolarmente aggressiva, padroni di casa che devono prendere le misure

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni

SPOTORNESE: Genta, Manfrini, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo, Puppo, Russo, Carminati

A disposizione: Marangon, Basso, Ottonello, Chessa, Monda, Canale, Novello, Vanara, Pellizzari

Allenatore: Calcagno

NOLESE: Paonessa, Pastorino, Semry H., Aonzo, Marengo, Acunzo, Bordone, Godena, Gibba, Dabove, Semry M.

A disposizione: Fontana, Restuccia, Ravera, Gandoglia, Limito, Tatone, Battaglia, Yupanqui, Bozzo

Allenatore: Balbo