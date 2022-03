Calcio. Serie D, è il gran giorno di Novara-Sanremese, la promozione in Serie C passa dalla super sfida del "Piola"

Ben sette anticipi sono andati in scena già ieri pomeriggio, ma il programma domenicale del girone A di Serie D, nonostante le sole tre partite previste, resta a dir poco entusiasmante, grazie all'attesissimo scontro diretto tra Novara e Sanremese.

I sei punti di vantaggio sono un fattore non da poco per la formazione di Marchionni, anche se i matuziani hanno tutte le carte in regola per sognare il colpaccio nell'affascinante cornice del "Piola": il 3-2 dell'andata e una qualità di gioco invidiabile, marchio di fabbrica di un tecnico giovane ma già esperto della categoria come Matteo Andreoletti, non possono far dormire sonni tranquilli a Tentoni e compagni, apparsi non proprio al top nelle ultime gare che hanno preceduto la sosta.

Nonostante l'assenza per squalifica di Bonaccorsi, Marchionni è pronto a ripartire dall'ormai collaudato 3-4-1-2, con Bergamelli al centro della difesa e Dejardins di nuovo tra i pali. Davanti intoccabile Vuthaj, corsie esterne presidiate da Paglino e Di Masi salvo sorprese, mentre resta vivo qualche ballottaggio sulla trequarti. Andreoletti invece ritrova Anastasia dopo la squalifica: verso una maglia dal primo minuto anche Vita e Gagliardi.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore su Svsport.it