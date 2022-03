Pallanuoto. RN Savona ok con Trieste. Molina Rios: "Avanti così, con il Palermo sarà come una finale"

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 5^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 14 a 9 è stato il risultato finale della partita, in favore dei biancorossi padroni di casa che hanno sempre condotto il gioco tenendo ben salde le redini della partita

Afferma l’attaccante biancorosso, Guillermo Molina Rios: “Vittoria importante, specie per il nostro modo di giocare. Dobbiamo continuare così perché con il Palermo sarà una finale”.

Sabato 2 aprile la Carige Rari Nantes Savona osserverà un turno di riposo come da calendario. Il prossimo impegno per la Rari sarà con la 7^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 9 aprile nella piscina Comunale Olimpica di Palermo con il Telimar Palermo. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 16,30.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 14 – 9

Parziali (3 – 1) (3 – 2) (4 – 3) (4 – 3)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo 5 (di cui 2 su rigore, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 3 (di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta, Giovanetti, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic 2, Vrlic, Jankovic, Bego, Mezzarobba 1, Razzi 1, Inaba 4 (di cui 2 su rigore), Bini, Mladossich, Seppi.

Allenatore

Arbitri: Filippo Gomez di Napoli e Mirko Schiavo di Palermo.

Delegato Fin : Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 6 / 12 + 3 rigori realizzati.

PALLANUOTO TRIESTE: 4 / 13 + 2 rigori realizzati.

Note:

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : Inaba (Trieste) a 7’41” dalla fine del 4° tempo; Iocchi Gratta (Savona) 2’51” dalla fine del 4° tempo.

A 4’11” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 2’41” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Trieste, Bettini..