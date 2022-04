Calcio, Carcarese. Domani il primo match point promozione. Il presidente Vercelli: "Risultato atteso da tutta Carcare, si respira una tensione positiva"

Domani sarò una giornata speciale per la Carcarese i biancorossi valbormidesi avranno infatti tra le proprie mani il match point per aggiudicarsi il girone A di Prima Categoria.

Un momento atteso dal presidente Vercelli da diversi tempo, seppur l'impegno di domani con l'Atletico Argentina non sia affatto sottovalutato.

"Ho visto i ragazzi con una sana tensione positiva. Sono pienamente consapevoli dell'importanza della partita di domani e tutti ci auguriamo che possano portare a casa il risultato auspicato.

Se lo meritano per quello che hanno saputo fare dentro e fuori dal campo: un gruppo meraviglioso, che ha lavorato perfettamente insieme allo staff tecnico e alla dirigenza.

Devo però sottolineare come tutto l'ambiente aspetti questo traguardo con grande partecipazione: penso alla tifoseria, all'amministrazione comunale e tutte quelle persone che ci hanno supportato. Porre domani il punto esclamativo concretizzerebbe il percorso che abbiamo intrapreso dal momento dell'arrivo della nuova società, ma siamo consapevoli di affrontare una squadra comunque forte".

Il presidente non nasconde come la programmazione per la prossima stagione sia comunque già iniziata:

"Ne potremo parlare a promozione avvenuta, ma vista la classifica è fisiologico da parte nostra aver iniziato dei ragionamenti al riguardo. La rosa è competitiva e con molti giocatori che potrebbero affrontare senza problemi il campionato di Promozione. Dovremmo ragionare soprattutto sui giovani: motivo per cui prima riusciremo a conquistare la matematica promozione, prima avremo modo di poter pianificare il prossimo campionato".