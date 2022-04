Calcio, Seconda Categoria. Due risultati su tre per la San Francesco Loano, mister Sardo: "Manca un ultimo sforzo, per noi deve esistere un solo scenario"

Le due grandi favorite non si sono fatte attendere nel girone B di Seconda Categoria e il destino ha voluto che proprio loro due si affrontassero nell’ultima giornata di campionato. San Francesco Loano e Spotornese sono divise da appena tre punti, vantaggio che favorisce i rossoblù, due risultati su tre nell’incontro di domenica, ma che allo stesso tempo lascia aperto anche lo scenario dello spareggio finale:

“Giocare per non perdere non mi piace per niente” – esordisce l’allenatore loanese Enrico Sardo – “Difficilmente sarà una bella partita dal punto di vista estetico, noi dovremmo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Le settimane come questa, qualunque cosa un mister proponga, vengono sempre affrontate al massimo delle proprie potenzialità dalla squadra. Domenica servirà coraggio, cattiveria e cuore, solo così potremmo festeggiare al termine dei 90 minuti.”

Un percorso invidiabile quello della neonata società, ma che comunque non è bastato per chiudere i conti prima dell’ultima sfida: “Abbiamo fatto quello che mi aspettavo e raccolto quello che abbiamo seminato” – conclude il tecnico – “Manca ancora un ultimo sforzo. Questa è la nostra grande occasione per riportare questa società dove merita, altri discorsi non li voglio neanche pensare, conta solo una cosa e noi sappiamo bene qual è.”