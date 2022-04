Giudice Sportivo. Prima Categoria. San Filippo Neri - Pontelungo senza allenatori, tre turni a Fini, Cauteruccio e Pisani

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/ 4/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SOCIETA'

AMMENDA E

uro 200,00

ONEGLIA CALCIO Euro 100,00

PONTELUNGO 1949

A titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto da un soggetto riconducibile alla dirigenza societaria, il quale, per tutta la durata del 2°t., si univa in tribuna al proprio allenatore, già precedentemente squalificato, per insultare il ddg e protestare avverso le sue decisioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/ 4/2022

BERNARDO MARIO (FEGINO)

BRANCATELLI ALESSANDRO (ONEGLIA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

Squalificato in precedenza, assistendo alla gara dagli spalti ed agevolato dalla vicinanza con il tdg, insultava il ddg per tutta la durata della gara, contestando, inoltre, ogni sua decisione, usando un tono di voce oltremodo agitato e proferendo, altresì, ripetute espressioni blasfeme, muovendosi e sbracciando per tutta la tribuna; durante il 2° t., si univa a lui nelle proteste un altro soggetto, riconducibile alla dirigenza della società (sanzione aggravata dal fatto di essere già in pendenza di squalifica e dal fatto di aver agito in concorso con altro rappresentante della società).

- La presente sanzione decorre dallo spirare di quella precedentemente comminata.

SQUALIFICA PER DUE GARE

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

A fine gara, si avvicinava al ddg, con toni minacciosi, urlandogli espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GARA

RATTALINO SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SALVETTI FABIO STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 21/ 4/2022

DI PRIMA ALEX (SPERANZA 1912 F.C.)

Inibito in quanto svolgeva il ruolo di assistente di parte.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FINI NICCOLO (FEGINO)

Senza alcun tentativo di contendere la palla all'avversario, lo colpiva con un calcio da tergo all'altezza della gamba, senza conseguenze lesive

CAUTERUCCIO GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

Colpiva con un calcio un avversario senza possibilita' di giocare la palla, non causando conseguenze lesive.

PISANI SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

A gioco fermo, colpiva con un violento schiaffo al volto un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

MASCARDI CESARE (AREA CALCIO ANDORA)

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

MASTRORILLI FILIPPO (CITTA DI COGOLETO)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RAIMONDO ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)

A fine gara, rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa.

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

A fine gara, ancora sul tdg, urlava espressioni irriguardose nei confronti del ddg

CERTOMA NICCOLO (SPERANZA 1912 F.C.)

Dopo il fischio finale rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO) ARENA

FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CAUTERUCCIO GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIZIO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)

RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

ESPOSITO MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)

CAROGLIO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (XI INFR)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA) P

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONRIERI LUCA (ATLETICO ARGENTINA)

MORESCO EDOARDO (CARCARESE)

SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)

BOTTICELLI MICHELE (FEGINO)

SIGNORETTI WALTER (FEGINO)

VARIO LUCA (LETIMBRO 1945)

CASTAGNA AMERIGO (PRO SAVONA CALCIO)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

TESTA LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

RAMPANTI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

ODENATO MATTIA (LETIMBRO 1945)

SICCARDI PIRAS JOSE D. (LETIMBRO 1945)

BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

GIAMPA LUCA (PONTELUNGO 1949)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

BOCCARDO FILIPPO (SPERANZA 1912 F.C.)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERTA RICCARDO (AURORA CALCIO)

CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)

PAZMINO BYRON (FEGINO)

TORRA GENTIAN (MILLESIMO CALCIO)

CARNABUCI GABRIELE (ONEGLIA CALCIO)

PERCIVALE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

SCARFO LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

COSENTINO GIUSEPPE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)