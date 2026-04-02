Calcio | Prima Categoria B. Super Pasqua per la Veloce, quattro gol alla Rossiglionese e playout alle spalle

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Non poteva andare meglio il recupero di campionato per la Veloce. I granata hanno infatti espugnato 4-1 il campo della Rossiglionese, salendo a quota 29 punti in classifica. Un successo, firmato da Piu, Marchi e Revello (doppietta), che proetta la squadra di mister Gerundo fuori dalla zona playout.

Pareggio invece tra Valsecca e Audace Campomorone. con Rizqaoui a fissare il 2-2 finale per gli ospiti al 95'.