Marcell Jacobs torna a Savona! Il campione olimpico concorrerà sui 200 metri al Meeting di metà maggio

E' arrivata dalle colonne della Gazzetta dello Sport la notizia tanto attesa dal mondo sportivo savonese.

Il campione olimpico Marcell Jacobs tornerà nella città della Torretta dopo l'esaltante 2021, ritrovando la pista della Fontanassa, dove dal Meeting partì di fatto l'incredibile cavalcata a livello globale.

In pochi mesi, dopo la vittoria nei 100 metri corredata dal record italiano, prese infatti il via la marcia di avvicinamento alle olimpiadi, dove in pochi in pochi giorni venne riscritta la storia dello sport azzurro con l'oro nella distanza regina e nella staffetta 4x100.

Jacobs il prossimo 18 maggio concorrerà sui 200 metri, con l'ambizione di staccare un tempo di buon livello, nonostante sia recalcitrante sulla distanza, riabbracciando Marco Mura e quella manifestazione che di fatto rappresentò il trampolino di lancio verso la gloria olimpica.