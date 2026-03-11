Atletica Arcobaleno | Continuano i riconoscimenti, Marco Zunino premiato a Varazze

Momento di festa al Campo Sportivo Botta a Varazze!

E’ l’occasione per celebrare Marco Zunino, enfant du pays e tra i big dell’atletica azzurra.

Presenti tecnici e dirigenti dell’Atletica Varazze (società in cui Marco ha mosso i primi passi, sino ad arrivare ad essere tra i principali protagonisti in ambito nazionale nella categoria Cadetti) e dell’Atletica Arcobaleno Savona (per cui ha vinto un titolo nazionale sui 400 Under e partecipato ai Campionati Mondiali Under 18 nella staffetta azzurra 4x400, sino a giungere al 4° posto assoluto outdoor 2025 sugli 800 ed al recente 7° posto in occasione dei Campionati Indoor di Ancona).

Un po’ di commozione per Valeria Bassafontana (istruttrice giovanile varazzina che lo ebbe da “piccolino”) e per l’esperto Franco Romano (che lo accompagnò negli anni successivi, sino al passaggio sotto la guida di Giorgio Fazio e Mattia Sirello), oltre che per Santino Berrino e Sergio Malgrati (presidente e vice presidente Arcobaleno, affiancati dal Direttore Tecnico Marco Muratore) e per Giuseppe Piccardi e Tiziana Fortini (membri del Direttivo varazzino).

Parole di plauso ed incoraggiamento per una stagione outdoor densa di obiettivi e prospettive dal presidente Berrino e dal DT Muratore… ed ora lo sguardo è già orientato al primo appuntamento, probabilmente una gara test sui 300 metri (o ,come alternativa, sui 1.000 metri) in occasione di “Boissano Spring” in programma il 28 Marzo.