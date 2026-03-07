Atletica Arcobaleno Savona in festa a Varazze: premiati i protagonisti della stagione

Si è svolta a Varazze, nei locali del Kursaal Margherita, l’annuale Festa Sociale dell’Atletica Arcobaleno Savona, tradizionalmente abbinata all’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Un momento di ritrovo nel periodo di passaggio tra la stagione invernale – tra gare indoor e campestri – e l’avvio dell’attività all’aperto, ormai imminente. Anche se alcuni atleti sono ancora impegnati nelle competizioni al coperto, lo sguardo è già rivolto alle prime prove outdoor, a partire dal meeting “Boissano Spring”, in programma sabato 28 marzo sull’impianto del ponente savonese.

La serata è stata anche l’occasione per celebrare i protagonisti del club guidato dall’entusiasta presidente Santino Berrino, affiancato dal vicepresidente Sergio Malgrati e dal direttore tecnico Marco Muratore.

Per questa edizione si è scelto di premiare i tre “top player” stagionali sia in campo femminile sia in quello maschile. Il podio femminile vede, nell’ordine, le velociste Giulia Aiello, Anna Crovetto e la promettente allieva Lara Farinola.

In campo maschile il leader è Marco Zunino – assente alla cerimonia perché impegnato contemporaneamente ai Campionati Italiani Indoor di Ancona – seguito da Nicolò Reghin e Gabriele Bargi.

Assegnati anche due premi speciali per continuità, merito e supporto nella gestione societaria ai giovani Andrea Biale e Beatrice Carè.

Spazio poi alla passerella della formazione maschile che nel giugno 2025 ha conquistato la Finale B societaria di Bergamo, risultato che permetterà al team di presentarsi al via della finale nazionale di Serie A “Bronzo” – riservata ai club classificati tra il 25° e il 36° posto in Italia – in programma il 20 e 21 giugno a Borgo Valsugana.

A rappresentare la squadra sono stati Luca Biancardi, Vittorio Anyanwu, Tommaso Arena, Marcoaurelio Vigliani, Nicolò Saettone, Leonardo Nelson Zetti e il discobolo piemontese Andrea Allegretti, in prestito dalla SS Vittorio Alfieri Asti, che ha gentilmente aderito all’invito anche in questa occasione.

Applausi per tutti, compresi molti dei circa cinquanta nuovi atleti e atlete tesserati per la stagione, in gran parte provenienti dai vivai delle società collegate: ASD Atletica Varazze, CFFSD Cogoleto Atletica, Atletica Boissano Team, Athle Team Genova e ASD Centro Atletica Celle Ligure, oltre all’Atletica Ovadese Ormig, con cui da anni è attivo un importante progetto di collaborazione anche nell’organizzazione di eventi.

Ora l’attenzione si sposta tutta su un 2026 outdoor che si annuncia ricco di appuntamenti e stimoli.