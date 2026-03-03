Atletica | Il savonese Marco Zunino sfiora l'impresa agli Assoluti Indoor di Ancona: è settimo

Un settimo posto che profuma di eccellenza, ma lascia in bocca il sapore agrodolce del "poteva essere". E' quello raggiunto da Marco Zunino agli Assoluti Indoor di Ancona, dove il mezzofondista ha affrontato la serie più veloce degli 800 metri.

Una gara tattica e carica di tensione, sviluppatasi su ritmi non proibitivi, che ha visto il portacolori savonese forse troppo prudente nelle fasi cruciali della corsa.

La scintilla è scoccata a soli 50 metri dal traguardo: una reazione d'orgoglio prima dell'ultima curva che ha fatto sognare per un istante il colpaccio da medaglia. Nonostante la progressione, il recupero a questi livelli non è mai scontato; Zunino ha chiuso la propria batteria al quinto posto con il tempo di 1.49.94. Una prestazione solida e dignitosa che però, complici i risultati della serie precedente, lo ha fatto scivolare al settimo posto della classifica generale definitiva.

La prova lascia al savonese la consapevolezza di appartenere stabilmente all'élite dell'atletica nazionale, pur con il rammarico di un podio che, con un pizzico di audacia in più, sarebbe stato alla portata. Marco Zunino torna a casa con la conferma del suo valore e la voglia di trasformare quei piccoli rimpianti in benzina per la prossima stagione all'aperto.