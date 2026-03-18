Atletica | Lezioni gratuite in arrivo al Centro Celle Ligure

Parte domani a Celle Ligure, presso il Centro Sportivo Olmo Ferro, una significativa iniziativa promozionale a cura del Centro Atletica Celle Ligure.
La proposta, condivisa e supportata dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, prevede 10 lezioni gratuite per ragazzi/e nella fascia d'età compresa tra gli 11 ed i 14 anni.
E' stata selezionata nell'ambito del Progetto Pista 2.0 che ha identificato Celle Ligure quale "Centro di Reclutamento", inserendola tra le 100 iniziative proposte su base nazionale.
Tutti i Mercoledì ed i Venerdì, dalle 17 alle 18.30, quanti vorranno avvicinarsi all'Atletica Leggera avranno così modo di scoprire questo sport, seguiti da Istruttori qualificati supportati dai giovani atleti del Centro Atletica Celle Ligure e dell'Atletica Arcobaleno Savona.
Pista e pedane del complesso sportivo della Natta non sono mai state così accessibili!!!