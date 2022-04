Calcio, Imperia. mister Antonio Soda polemico con l’arbitro dopo il derby con la Sanremese: “Il rigore non c’era, Scalzi si è buttato. Ma con questa grinta ci salveremo” (VIDEO)

“Il rigore ci ha tagliato le gambe, mi dicono che sia stato un regalo del direttore di gara a Scalzi che si è buttato”. Il mister neroazzurro Antonio Soda polemico a fine partita nei confronti del direttore di gara, Sacchi di Macerata per il rigore concesso al 78’ minuto alla Sanremese che di fatto ha chiuso i conti del derby. “Gli arbitri – ha sottolineato Soda al microfono del nostro Alberto Ponte - penalizzano sempre l’Imperia, bisogna fare in modo che questo non succeda”.

"Io credo che la squadra oggi abbia fatto una prestazione importante. Non era facile giocare contro una rosa così importante, noi dobbiamo partire da questa prestazione per continuare a fare punti e cercare di andare ai play out e giocarcela. Purtroppo è capitata questa partita con la Sanremese, una squadra che sta lottando per vincere, abbiamo avuto anche delle occasioni, il loro portiere ha fatto anche delle buone parate”, ha sottolineato il tecnico di Cutro.

"Io non capisco -ha concluso Antonio Soda - perché non parliamo mai di chi manca. Abbiamo perso due 2003 (Lorenzo Lo Sasso e Diana ndr) però nessuno lo dice. Tante volte abbiamo giocato con 9 giocatori in meno e non mi sono mai lamentato. Io lavoro con i giocatori che ho a disposizione. Ha giocato Morchio (classe 2004 ndr) perché non c’erano alternative. A me interessa la prestazione, io ho visto una squadra che non ha mollato di un centimetro. Noi non abbiamo paura di giocare in casa o fuori, ma l’importante è arrivare ai play out”.