Pesca Sportiva: eletto il nuovo Direttivo varazzino per il biennio 2022-24

L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), con sede nella darsena del locale porto turistico, in via dei Tornitori e base nautica sul molo di sottoflutto (Barilon), ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2022/24.





Il nuovo Direttivo è così composto:

- Presidente: Alberto Patrucco.

- Vice-Presidente: Mauro Agostini.

- Segretario: Fiore Fiori.

- Tesoriere: Cesare Gavarone.

- Consiglieri: Angelo Biato, Piero Perata, Carlo Guasta.





L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, nata senza nessun scopo di lucro, rappresenta un valore aggiunto per la comunità varazzina e non solo. Si tratta, infatti, di un gruppo di amici che amano il Mare e la Natura a tutto tondo, che hanno semplicemente deciso di ritrovarsi tutti insieme e condividere la loro sana passione non solo per l’ambiente marino, per tutto ciò che la nostra "Madre Terra" ci ha donato.





Il Presidente rieletto, Alberto Patrucco, naturalmente soddisfatto di essere stato nuovamente scelto a rappresentare l’APSDV per altri due anni, ma, accantonato l’onore, anche un pochino preoccupato per l’onere derivante dai molteplici impegni che la carica comporta, non ultimo quello di riuscire ad ottenere dall’Amministrazione Comunale un ormai indispensabile intervento di conservazione della biodiversità marina nel golfo varazzino, ormai fortemente compromessa dall’erosione e dall’inquinamento sempre più presente, consistente e pressante.





Inoltre, l’Associazione è da sempre impegnata sia direttamente nelle aule scolastiche che presso le proprie sedi, a promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza della fauna e flora marina, nella certezza che la conoscenza farà loro capire che non è una gigantesca discarica e, contrariamente e quanto fino ad ora fatto, occorre rispettarlo e averne la massima cura: … lo dobbiamo a chi viene dopo di noi.





Ed ecco quanto il neo Direttivo ha già programmato di fare nel prossimo futuro:





- Mesi di aprile e maggio: incontri con le scuole;

- Sabato 7 maggio: giornata di pulizia arenile sistemazione barche, lavori argano e baracca. Lavoriamo tutti insieme;

- Sabato 21 maggio: 50° anniversario di fondazione 1972/2022 - Inaugurazione locale prefabbricato presso la base nautica e festa ad invito;

- Sabato 18 giugno: “Palio di san Pietro”, manifestazione di pesca al bolentino. località “Ciappasse”;

- Sabato 9 luglio: “pesca in amicizia”, manifestazione di pesca al bolentino, località “Campanile”;

- Sabato 23 luglio: “Estate in barca”, manifestazione di pesca al bolentino, località da stabilire;

- Metà agosto: “Trofeo di Ferragosto”, Celle Ligure con premiazione al pomeriggio ore 17:00 presso lo Sporting Club Celle Ligure;

- Sabato 17 settembre: Partecipazione all’Undicesima edizione del “Lanzarottus Day”, giornata di ricordo e commemorazione del navigatore ed esploratore Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscopri l’Arcipelago Canario e l’isola di Lanzarote, che porta il suo nome;

- Sabato 8 ottobre: 16° Trofeo Roccatagliata, manifestazione di pesca alla traina-costiera entro 3 miglia. Premiazione domenica 9, presso la sede dell’APSV;

- Sabato 22 ottobre: giornata di pulizia arenile sistemazione barche, lavori argano e baracca. Lavoriamo tutti insieme.





NB: aggiornamenti calendario eventi 2022 in base alle condizioni meteo e alle eventuali disposizioni delle competenti Autorità.





Al nuovo Direttivo un sincero augurio di un proficuo lavoro.





Fonte: Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV)