Calcio, Serie D: l'Imperia è a un passo dalla retrocessione, al "Ciccione" passa anche la Caronnese

IMPERIA-CARONNESE 0-1

RETE: 64’ Putzolu (Ca.)

IMPERIA - Bova, Fazio, Virga, Petti, Carletti (70’ Cassata); Giglio cap., Montanari (83’ Colantonio), Deiana; Lupoli (46' Coppola), Rosati (Castaldo), Cappelluzzo. All.: Soda

CARONNESE - Angelina, Zeroli, DeLucca, Cosentino, Arpino, Vernocchi, Coghetto (75’), Putzolu, Santi, Esposito, Rocco (78’ Esposito R.). All.: Scalise

Ammoniti: Caramelli (vice allen), Fazio, Rosati, Petti (I) ; Putzolu, Zeroli, Coghetto (C)

Espulsi: 37' Caramelli (vice allen. Imperia)

Recupero: 2' nel primo tempo e 4' nel secondo

IMPERIA - Senza identità e con poco mordente, l’Imperia perde in casa contro la Caronnese (1-0) e la situazione sembra quasi irreversibile dopo il quinto k.o. di fila. I playout ora sono matematici ma per disputarli servirà una vera impresa dato che l’Asti ha alzato la quota a 41 punti (+12) e la Lavagnese guadagna terreno portandosi a pari merito dei neroazzurri, avanti negli scontri diretti.

I neroazzurri non riescono proprio a segnare, tanto che i tifosi al minuto 50, dalla Gradinata Nord, intonavano il coro:” Facci un gol. Anche per sbaglio facci un gol”. E invece al bersaglio grosso ci arriva invece una Caronnese sorniona che non aveva creato grossi pericoli, fino alla marcatura di capitan Putzolu. Un colpo duro che taglia le gambe ai neroazzurri, incapaci poi di reagire.

L’Imperia aveva avuto una occasione clamoroso sul finale di un primo tempo comunque sufficiente: Rosati a porta vuota aveva sparato e, anche da questa chance sprecata, sembrava che la rete per i padroni di casa fosse davvero stregata. Mentre ascoltando le notizie Con un primo tempo che aveva visto i ragazzi di Soda costruire tre buone occasioni contro il solo tiro dalla distanza portato da Esposito, per gli ospiti.

Nel finale, poi l’allenatore le prova tutte: inserisce anche il centrale Castaldo come terminale offensivo. Mentre leggendo i risultati dagli altri campi, bomber Donaggio (soltanto lo scorso anno protagonista al 'Ciccione') fa impazzire la difesa dei cugini della Sanremese.