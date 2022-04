Calcio, Veloce. Salvezza appesa a un filo ma mister Frumento non demorde: "Non molleremo di un centimetro"

La sconfitta in casa del Soccer Borghetto ha inevitabilmente posto in salita il percorso salvezza della Veloce.

Mister Ermanno Frumento però non vuole lasciare nulla di intentato, fino all'ultimo eventuale incontro dei playout:

"Non molliamo di un centimetro e spereremo fino all'ultimo seppur i margini per il mantenimento della categoria risultino particolarmente stretti.

Domenica a Borghetto abbiamo perso contro una squadra davvero forte, schierando oltre agli under obbligatori un 2005 come Palumbo, un 2004 come Polito e un 2003 come Zecchino.

Sarà dura, ne siamo consapevoli, ma non molleremo fino alla fine".

Frumento ha voluto ricordare anche Carlo Cipollina, storico dirigente della Priamar deceduto nella giornata odierna:

"Ero molto legato a Carlo, è stato mio dirigente 35 anni fa, nel 1987, quando iniziai proprio nella Priamar a ricoprire il ruolo di allenatore - giocatore.

Mando un pensiero affettuoso a tutta la sua famiglia".