Calcio, Vado. Poker di qualificazioni per il settore giovanile. Il presidente Tarabotto: "Siamo un'eccellenza regionale

Week end ricco di soddisfazioni per il settore giovanile del Vado F.C. Si sono conclusi i gironi dei campionati regionali e il Vado ha raggiunto uno storico traguardo, quello di qualificare tutte e quattro le squadre alle fasi finali. Gli Allievi di Mister Penna (2005) con il pareggio conseguito contro il Ventimiglia vince il suo girone e ai quarti di finale si contenderanno il passaggio del turno contro il Ligorna. Mentre gli Allievi f.b. (2006) di Mister Prina escono vittoriosi nella dura lotta di domenica che li vedeva opposti al Legino, 3 a 2 il risultato finale e si troveranno nei quarti di finale ad affrontare un altro avvincente derby con il Pro Savona. Vita leggermente piu’ semplice per i Giovanissimi (2007) di Mister Tanda, che vincono una partita mai in discussione (4 a 0) contro l’Ospedaletti e si troveranno nei quarti la forte squadra della Sanremese. Week end di riposo per i già qualificati Giovanissimi f.b. (2008) di Mister Grossi reduci da un ottimo torneo internazionale di Cairo, dove tra gli altri risultati hanno impattato 1 a 1 contro i ragazzi dell’Atalanta, per loro ad attenderli ai quarti ci sarà la vincente dello spareggio tra Finale ed Ospedaletti.

Queste le parole del Responsabile Tecnico Vincenzo Eretta: “Questi risultati non sono l’obiettivo ma solo la conseguenza dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff del settore giovanile, un plauso a tutti, senza dimenticare che anche la squadra juniores nazionale sta avendo un’ottima stagione e si sta giocando la possibilità di entrare nei play off nazionali, con diversi ragazzi che si stanno affacciando in prima squadra”.

Molta soddisfazione anche il patron Tarabotto: “il nostro settore giovanile è un’eccellenza regionale anche grazie alle strutture che la societa’ ha messo a disposizione, un luogo dove i ragazzi possono crescere ed inseguire i propri sogni. Ci sono tante persone qualificate che si prodigano per raggiungere questi obiettivi, un ringraziamento a tutte le famiglie che hanno dato fiducia al Vado, con la consapevolezza che questo per noi rimane un ulteriore punto di partenza per cercare di migliorarsi anno per anno”