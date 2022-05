Pallanuoto. La Pro Recco mostra i muscoli, RN Savona sconfitta nell'esordio in semifinale

tre gol per Fondelli

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Pro Recco, nellapiscina di Punta Sant'Anna a Recco, l’incontro valevole per la 1^ giornata delle Semifinali 1°/4° posto dei Play Off del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 14 a 6 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa.

La 2^ giornata valevole per le Semifinali 1°/4° posto dei Play Off si

giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona sabato 14 maggio alle ore

18,00.







Questo il tabellino della partita.



PRO RECCO – CARIGE R.N. SAVONA 14 – 6

Parziali (2 – 1) (6 – 4) (3 – 0) (3 – 1)



TABELLINO

Formazioni





PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Figlioli, Younger 2,

Bertoli 1, Cannella 3, Echenique 1, Ivovic 1, Velotto, Aicardi 2,

Hallock 1, Negri.

Allenatore Sandro Sukno.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios,

Rizzo, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 3 (di cui 1 su rigore),

Iocchi Gratta, Giovanetti, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Filippo Gomez di Napoli e Giuliana Nicolosi di Catania.



Delegato Fin: Gianfranco Tedeschi di Genova.



Superiorità numeriche:

PRO RECCO: 8 / 10

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 9 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: 400.



Usciti per 3 falli: Nessuno.



Nel 1° tempo è stato espulso Rizzo (Savona) per proteste.