Calcio, Juniores di Eccellenza: la webcronaca della semifinale di andata tra Albenga e Athletic Albaro

ALBENGA - ATHLETIC ALBARO 1-1 (19' Beluffi - 13' Morra)

47' dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo. Da segnalare un tiro contrato di Donato a pochi passi da Scalvini

41' terzo giallo, intervento scomposto di Morra, stessa sorte anche per Croce, questa volta per proteste

40' secondo giallo per l'Athletic, ammonito Verdiani

34' Donato spara alto da posizione defilata rispetto alla porta di Scalvini. C'era spazio e tempo per poter far meglio. Albenga da registrare nel limbo tra la linea difensiva e quella mediana

25' Albenga che sia fisicamente che tecnicamente sembra meglio strutturato rispetto agli ospiti. Attenzione però all'Athletic davvero ben quadrato e pronto ad approfittare di ogni disattenzione bianconera

23' Scalvini salva tutto su Donato! Ingauni con grande talento ma poca attenzione in fase di non possesso

22' Albenga che piace in questa fase, come il destro di Belvedere dal limite, solo la traversa salva Piazza

19' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! BELUFFI! Tocco di rapina sulla punizione masticata di Pollini. Risultato di nuovo in equilibrio al Riva!

16' l'Albenga reagisce con l'ottima punizione di Beluffi, sveglio Piazza a deviare in corner

13' ATHLETIC IN VANTAGGIO! MORRA STAVOLTA AFFINA LA MIRA E BUCA SUL SECONDO PALO SCALVINI. TROPPO FACILE PER IL CENTROCAMPISTA GENOVESE TROVARE IL TIRO A RIMORCHIO

12' buon lavoro di Mariani in area, il numero dieci si gira ma trova la parata in due tempi di Piazza

10' ci prova anche D'Arrigo, conclusione centrale semplice da abbrancare per Scalvini

8' primo squillo verde con Morra dalla distanza, sfera colpita troppo d'esterno, inevitabile che finisca sul fondo

5' poco da segnalare in questi primi minuti, tranne i buoni ritmi in campo. Nell'Albenga punizione di Belvedere in area, respinta con i pugni da Piazza

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Scalvini, Sorace, Schiano, Parascosso, Velaj, Gibilaro, Belvedere, Calcagno, Beluffi, Mariani, Pollini

A disposizione: Barroero, Griffini, Massa, Sappa. Vannozzi, Monfasani, Midouni, De Boni, Zirano,

Allenatore: Mambrin

ATHLETIC CLUB ALBARO: Piazza, Baccini, Cafiero, Croce, Gnecco, Ottonelli, Zinnari, Morra, Donato, Verdiani, D'Arrigo.

A disposizione: Giuliani, Bergitto, Cattaneo, Ferraresi, Novaresi, Perletti, Reverberi, Staltari

Allenatore: Verdigi

Arbitro: Cellini di Imperia