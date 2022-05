Calcio, Prima Categoria. Il Pontelungo accede ai playoff regionali. L'Aurora viene piegata dalla doppietta di Sfinjari

PONTELUNGO - AURORA 2-1 (13' e 94' Sfinjari - 94' Pizzolato)

49' FINISCE QUA! IL PONTELUNGO E' ALLA FASE REGIONALE PLAYOFF!

49' INCREDIBILE! PIZZOLATO SULLA BATTUTA TROVA ROSSI FUORI DAI PALI E REALIZZA IL 2-1!

49' IL RADDOPPIO DI SFINJARI! IL PONTELUNGO LA CHIUDE!

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Ferro dice no a Sfinjari, c'è ancora speranza per l'Aurora

43' Piccardi vede lo spazio per lanciare Laudando, troppo defilato però per concludere con forza. Rossi blocca senza affanni

41' Adami cambia ancora lo schieramento: 4-2-3-1 con Pizzolato alle spalle di Laudando. Delfino e Muca esterni d'attacco

39' Sfinjari in corsa incrocia con il mancino, Ferro si distende, ma la mira imprecisa dell'attaccante lo salva

37' polemiche tra le panchine per un fallo laterale segnalato sull'intervento di Sfinjari, la tensione è alle stelle

33' inizia il forcing dell'Aurora, inizia a rintanarsi nella propria area il Pontelungo. Attenzione però alle ripartenze granata

31' nel Pontelungo entra Giampà, in panchina torna Guardone

30' ottima verticalizzazione di Delfino per Laudando, destro potente ma di un metro fuori fuoco rispetto alla porta di Rossi

29' ammonizione anche per Guardone

27' Chariq a terra in area, Pettirossi vede la simulazione, giallo

21' dall'altra parte Laudando scalda i guanti di Rossi, bravo ad evitare anche la respinta

21' anche Calandrino si iscrive alla sagra delle occasioni mancate dal Pontelungo. Il colpo di testa del centrale sfila sul fondo pur privo di marcature.

20' sangue gelido per Alizeri in piena area. Colpo di petto verso Rossi pur con l'avversario alle spalle

19' ricambia Adami. 3-4-1-2 con Delfino alle spalle di Muca e Laudando

18' sbanda la difesa dell'Aurora, salvataggio sulla linea a Ferro battuto. Pontelungo a un passo dal raddoppio

18' l'Aurora ora dovrà sbilanciarsi per andare alla ricerca almeno dei tempi supplementari

13' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! SFINJARI DAL DISCHETTO SPIAZZA FERRO!

12' RIGORE PER IL PONTELUNGO!

9' Caputo innesca Sfinjari defilato sulla sinistra, Ferro alza nuovamente la muraglia tenendo l'Aurora in corsa. Partita super del portiere giallonero

7' granata nuovamente propositivi con Nardi sulla corsia di destra, il tocco di Guardone a rimorchio non trova lo specchio.

2' ancora un'imbucata per il Pontelungo, questa volta è Guardone a rompere la linea dell'Aurora. Ferro esce perfettamente non sbagliando il tempo dell'intervento

1' si riparte con un cambio per il Pontelungo: Perrier out, in campo Carlo Nardi

SECONDO TEMPO

45' c'è il tempo per un tiro da fuori dell'Aurora, poi squadre negli spogliatoi

40' Buco clamoroso nella retroguardia di casa. Laudando può fuggire indisturbato verso la porta: dribbling efficace su Rossi ma Garibizzo salva sulla linea, sulla ribattuta ancora Laudando spara sul primo palo, Rossi chiude.

38' il Pontelungo sta sprecando l'impossibile: Sfinjari altruista serve Guardone a porta spalancata, conclusione che sembra inevitabilmente diretta dentro la porta, ma Ferro ci mette il piedone.

37' si va subito dall'altra parte con Sfinjari, anche in questo caso il reparto offensivo granata pecca di efficacia. Tante le occasioni sprecate per il Pontelungo

36' Replica l'Aurora con un tiro da fuori area di Pizzolato, leggermente deviato. Rossi non si fa sorprendere

35' Che occasione per Chariq! L'esterno offensivo ha modo di presentarsi davanti a Ferro. Il tentativo di circumnavigazione sul portiere giallonero è troppo ampio, dando tempo alla difesa ospite di recuperare.

30' Pisano in ritardo su Chariq, protesta Carducci dalla panchina dell'Aurora. Ammonito

30' occasionissima per Caputo che ha tempo per prendere la mira dal limite dell'area. Piattone destro a giro con il corpo all'indietro, destro inevitabilmente alto.

27' Pur con il 3-4-3 l'Aurora teneva molto vicini i propri attaccanti, lasciando spazio sulle corsie agli inserimenti di Pesce e Riolfo, vedremo nei prossimi minuti come si assesterà con il nuovo schieramento la squadra di Adami

25' Calandrino sfiora il vantaggio, il centrale si fa largo in area con la sua fisicità sulla battuta di Caputo. Palla alta meno di un metro rispetto alla traversa

22' non ce la fa Berta, entra al sui posto Pisano. Cambiano anche i piani tattici di Adami, costretto a passare dal 3-4-3 al 3-5-2

18' sempre molto interessanti le variabili d'attacco degli ingauni, capaci di alternare azioni manovrate alla ricerca della profondità diretta su Sfinjari

17' Chariq forza dai venti metri, tiro alto

15' Pontelungo in pressione ancora protagonista il portiere ospite, si va dalla bandierina

14' tentativo involontario di autorete di Di Noto, Ferro è attento e si distende in angolo

12' azione avvolgente da parte del Pontelungo chiusa da Chariq, pronto a convergere da sinistra per chiudere con il destro. Palla di nemmeno mezzo metro alla destra del palo di Ferro.

10' si rialza il centravanti di Adami, riprende il gioco

9' Laudando a terra, sofferente l'attaccante valbormidese

8' tiratina di Garibizzo su Berta, tanto mestiere per il centrale granata, pochi istanti prima sfera troppo lunga per Sfinjari, ben posizionato rispetto alla linea difensiva giallonera.

3' subito Aurora in spring, fermato Laudando dal fischio di Pettirossi, ripartono i granata

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Rossi, Alizeri, Garibizzo, Greco, Calandrino, Caputo, Guardone, Badoino, Perrier, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ferrari, Gerini, Bovio, Enrico, Paltrinieri, Ferrara, Nardi, Giampà, Paradisi.

Allenatore: Zanardini

AURORA: Ferro, Di Noto, Pesce, Piccardi, Pizzolato, Ognjanovic, Riolfo, Rebella, Berta. Berta, Laudando, Muca.

A disposizione: Richero, Briano, Delfino, Delfino, Pisano, Adami, Big noli, Di Natale, Ferretti

Allenatore: Adami

Arbitro: Pettirossi di Genova