Calcio, Ceriale. Si interrompe il cammino con Andrea Biolzi, dopo tre stagioni il tecnico ingauno lascia i biancoblu

Il comunicato:

Una separazione comunque dolorosa perché in questi anni si era creato un rapporto speciale con tutti, su più livelli.

Dalla salvezza al cardiopalma in quella terribile prima stagione nella quale ha compiuto il miracolo ai play out contro la Sanstevese, agli anni di pandemia da Covid-19 in cui Biolzi si è rimboccato le maniche allenando a turni i ragazzi rimanendo al campo tantissime ore, fino a questa annata positiva in cui ha raggiunto risultati importanti per il nostro sodalizio e si è avventurato anche nel settore giovanile allenando la leva 2008.

Un rapporto bello, concreto e schietto come solo Biolzi sa essere con tutti quelli che hanno il piacere di conoscerlo. Un uomo di calcio che ancora oggi riesce a regalare numeri con la palla tra i piedi come ha dimostrato sabato scorso nel quadrangolare benefico. Un carattere forte e risoluto, ma soprattutto una persona disponibile e umile.

Il Ceriale Progetto Calcio ringrazia Andrea Biolzi per questo cammino insieme, per il lavoro svolto e per averci aiutati a crescere nel panorama dilettantistico locale. Non possiamo che augurargli il meglio nella sua carriera da tecnico certi che, i rapporti umani, continueranno ad andare avanti.