Atletica Val Lerrone: nuovo personale per Elena Cusato sugli 800 metri all'Anteprima del Meeting Arcobaleno

Oltre a Elena Cusato, è andato a podio anche un altro atleta da loro allenato: Nicolò Reghin ( dirigente Val Lerrone), in gara con i colori dell'atletica Arcobaleno, ha fatto il minimo e, con il tempo di 1:54:35 sugli 800 mt, ha staccato il biglietto per i Nazionali che si terranno a Firenze il 11e 12 giugno.

"È stata una serata carica di emozioni -ha dichiarato il presidente e tecnico della Val Lerrone Andrea Verna - Il nostro obiettivo è creare un clima sereno in cui i ragazzi possano divertirsi, scoprire le proprie attitudini e avere la possibilità di migliorarsi. È bello vedere atleti raggiungere i risultati desiderati o essere più sicuri di gara in gara grazie al loro impegno. Reghin è stato bravo, ha ben lavorato e con continuità. Ora attendiamo il minimo anche per Elena. Sarebbe il giusto premio all'energia e alla volontà con cui si sta allenando. Un plauso anche a Nicolò Parodi che sta davvero dando tanto nei 400 ostacoli in cui ha debuttato da poco".