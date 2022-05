LIVE. Playoff Serie D, al 'Comunale' è tutto pronto: Sanremese e Varese in campo per la finale

SANREMESE - VARESE 0-0

25' Valagussa non ce la fa e viene sostituito da Gemignani. Il centrocampista numero 18 finisce anzitempo una stagione che lo ha visto protagonista con ben 9 gol. Esce con le lacrime agli occhi: dolore misto al rammarico di non poter essere più protagonista di questa finale

21' Valagussa riceve un colpo al piede prima di uno stacco aereo a metà campo. Gioco fermo ed intervengono i sanitari. Le squadre si fermano per una sorta di 'cooling break'.

20' OCCASIONISSIMA SANREMESE. Nouri dalla sinistra (subisce un brutto fallo da Piraccini) ma il cross arriva ugualmente a Maglione che da pochi passi mette a lato

16' - Tiro-cross di Anastasia, che si accentra sul destro, ma Trombini è attento e blocca senza problemi

15' - E' passato il primo quarto d'ora: meglio il Varese, apparso più pimpante, che con lo svelto Mamah tiene alta la concentrazione della retroguardia matuziana

11' - Insistono i biancorossi: altro corner, Mapelli svetta ma mette alto

8' - Tiro di Mamah (Varese) ma Nossa devia e la palla si impenna oltre la traversa

6' - Primo squillo del Varese: Mapelli dalla distanza impegna Malaguti che devia in corner

3' - Primo angolo della partita è per la squadra di casa: sul cross basso, Bregliano viene anticipato

ORE 16:01 - VIA ALLA FINALE PLAYOFF

Il 'Comunale' è vestito a festa per la finale Playoff tra Sanremese e Varese: chi vince può rilanciare le chances di promozione in Serie C. Nella stagione regolare, le squadre si erano divisi i punti in palio: secco 4-2 per i lombardi all'Ossola mentre in Liguria aveva deciso il match la rete (1-0) di Diego Vita.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SANREMESE - Malaguti; Bregliano cap., Nossa, Mikhaylovskyi, Nouri; Maglione, Valagussa (25' Gemignani), LaRotonda; Gagliardi, Vita, Anastasia. All.: Andreoletti

VARESE - Trombini, Marcaletti, Disabato, Pastore, Monticone, Mamah, Mapelli, Foschiani, Piraccini, Tosi, Gazo. All.: Porro

Arbitro: Restaldo (sez.Ivrea)