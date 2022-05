F1. La Ferrari si fa male da sola, Leclerc dalla pole giù dal podio. A Monaco il padrone di casa è solo quarto

È stato un Gran Premio di Monaco incredibile, pieno di variabili impazzite, ed era proprio quello di cui Charles Leclerc, a casa sua, dopo la pole position, avrebbe voluto evitare.

Il botto di Mick Schumacher alle piscine obbliga a un nuovo stop piuttosto lungo, da cui Red Bull riparte con gomma media mentre su entrambe le Ferrari rimane la gomma dura. Sui Tori aleggia l'incubo di una penalità, sia per Perez che per Verstappen, per aver toccato in uscita da un pit stop la linea da rispettare in uscita dalla corsia box. Penalità che non arriverà mai. E allora alle 18, dopo aver completato 65 giri rispetto ai 78 inizialmente previsti, l'ordine di classifica al momento del botto di Schumacher diventa anche l'ordine di arrivo: vince Perez, davanti a Sainz e Verstappen. Giù dal podio il monegasco Charles Leclerc, quarto ma almeno sfata la maledizione di casa sua, arrivando al traguardo di un GP di Monaco per la prima volta in carriera. E per il Mondiale sono solo 9 i punti di ritardo da Verstappen: magra consolazione, perchè in questo modo, a casa, fa male.