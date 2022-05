Calcio, Albenga. Incontro franco e schietto tra Colla e Marinelli. L'ex presidente del Savona: "La nostra proposta resta valida fino al 5 giugno"

Si sono detti reciprocamente ciò che si volevano e dovevano dire, pare davvero senza filtri, in attesa di risentirsi nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti.

Al termine del summit, durato poco più di un'ora, le dichiarazioni al nostro giornale si sono ridotte quasi a zero. Solo Marinelli ha espresso un breve parere personale, ribadendo per altro alcune indiscrezioni già filtrate: "E' vero, la nostra offerta resta valida fino la 5 giugno, il tempo limite per dare certezze alla piazza, alla prima squadra e al settore giovanile. Le mie sensazioni? Serve rispetto per la piazza, auspico comunque il meglio per l'Albenga indipendentemente dall'esito della trattativa".