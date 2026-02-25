Calcio | Sestri Levante, l'eurogol di Pane vale il pari a Vado: "Risultato giusto, loro veramente forti" (VIDEO)

Si è chiusa 1-1 la sfida tra Vado e Sestri Levante. Una gara intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. A firmare il gol del pareggio ospite è stato il capitano Massimiliano Pane, autore di una rete capolavoro.

"È stata una bella partita, affrontata da entrambe le squadre a viso aperto - ha dichiarato proprio Pane a fine gara - Ci sono state occasioni sia nel primo che nel secondo tempo da una parte e dall’altra, quindi penso che il pareggio sia il risultato che rispecchia meglio l’andamento della gara. Credo che anche il pubblico si sia divertito, perché a volte in questo periodo si vedono partite molto chiuse. Loro si giocano tantissimo, sono una squadra veramente forte e hanno giocato per vincere, ma noi non siamo stati da meno".

"Sono partite che si decidono per episodi - ha aggiunto il capitano dei "corsari" - C’è stato il rigore giusto e poi abbiamo trovato questo mio gol bello. Devo rivederlo, ma dalle sensazioni che ho avuto è stato un bel gol. Mi sono ritrovato lì davanti, è stata un’azione molto veloce: sono quei gol che fai d’istinto. Alzi la palla e cerchi di girarla verso la porta. Sono stato bravo e anche fortunato a impattarla bene".

"Credo che la forza del nostro andamento, soprattutto fuori casa, sia dovuta al fatto che non prepariamo tanto le partite sull’avversario, con tutto il rispetto per loro che sono fortissimi e si giocheranno il campionato fino alla fine, ma più sulle nostre caratteristiche - ha aggiunto Pane, rispondendo ad una domanda su come il Sestri avesse preparato la gara con il Vado - In questo il mister è bravissimo e la domenica siamo molto propositivi, sia in casa che fuori. Anche oggi si è visto".

Inoltre, uno sguardo al percorso stagionale di un gruppo giovane ma ambizioso: "Lavoriamo tantissimo in settimana per portare tanta gente nell’area di rigore avversaria. A volte ci riusciamo meglio, a volte meno, ma questa squadra molto giovane sta facendo un campionato strepitoso. Al di là della posizione in classifica, stiamo facendo qualcosa di incredibile: la media età è molto bassa, non abbiamo una rosa profondissima, ma alle spalle c’è un grandissimo lavoro della società, che ha scelto i giocatori e gli uomini giusti, e dello staff che sta facendo un ottimo lavoro".