Calcio | S.F. Loano battuta dal Rivasamba, Rimondo: "Buona prestazione nonostante la sconfitta" (VIDEO)

Sconfitta di misura per la San Francesco Loano contro il Rivasamba al termine di una prova positiva. Per quanto visto in campo, un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per l’applicazione e l’intensità messe in mostra dalla squadra di mister Brignoli.

A commentare il match in casa rossoblù è Tommaso Rimondo: "Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo tenuto un ritmo alto, abbiamo provato a giocare, li abbiamo messi molto in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo abbassato un pochino il ritmo e sono venuti un po’ su, ma anche dopo il gol abbiamo cercato di nuovo di giocare e abbiamo trovato varie occasioni. Purtroppo sappiamo che il calcio ti dà e il calcio ti toglie: sull’azione di Auteri all’ultimo minuto tutti abbiamo visto la palla dentro e purtroppo il loro portiere ha fatto un miracolo. Però stiamo facendo bene".

Nonostante il risultato, la squadra è consapevole del proprio percorso: "Arriviamo da belle partite e anche oggi, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto una buona prestazione - ha rimarcato il classe 2004 dei rossoblù - Domenica abbiamo l’Arenzano e dobbiamo fare un’altra grossa prova per arrivare al nostro obiettivo. Sappiamo che in questo momento, soprattutto per la posizione di classifica, dobbiamo dare qualcosa in più. Siamo un gruppo unito e sappiamo che tutti dobbiamo fare il nostro ruolo. Ci stiamo riuscendo, ognuno sta dando quel 10% o 20% in più per essere veramente una squadra e oggi lo abbiamo dimostrato ancora una volta".

All’orizzonte c’è una trasferta impegnativa, ma con fiducia nei propri mezzi: "In tutte le partite si può vincere o perdere, anche oggi ti dico la verità si poteva vincere - ha concluso Rimondo - Noi entriamo sempre in campo per vincere. L’Arenzano ha bei giocatori, è una bella squadra e gioca bene, sarà difficile, ma proveremo sicuramente a rifare la prestazione che abbiamo fatto oggi".