Pallanuoto: per la difesa della Rari Nantes Savona c'è Mario Guidi

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con il difensore Mario Guidi. Guidi è nato il 7 marzo 1999 a Chene- Bourgeries vicino a Ginevra in Svizzera, ma è cittadino italiano. E’ cresciuto pallanuotisticamente nel Bogliasco 1951. Nelle ultime 3 stagioni ha giocato nello Sporting Club Quinto.

Con le Nazionali giovanili ha vinto una argento agli Europei, un bronzo ai Mondiali e l’oro alle Universiadi nel 2019 a Napoli.

Afferma Mario Guidi: ”Sono molto contento di arrivare a Savona che è una grande società, una grande squadra e con un grande allenatore. Hanno fatto un bellissimo Campionato ed hanno raggiunto meritatamente la Champions League. Sono felice di mettermi a disposizione dell’allenatore per toglierci insieme un bel po’ di soddisfazioni. Volevo, infine, ringraziare il Quinto per questi tre anni insieme”.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Con soddisfazione diamo il benvenuto a Guidi alla Rari. La sua duttilità tattica nelle due fasi, abbinata a capacità tecniche, velocità e tenacia lo rendono molto affine alla nostra mentalità e idea di gioco. Abbiamo già collaborato in passato quindi ne conosco anche le elevate qualità umane che ne faciliteranno l’ingresso nel gruppo”.