Basket, l'under 19 gold del Ceriale qualificata per la finale regionale. Coach Romano: "Un traguardo importante" (FOTO)

L'under 19 gold del Basket Ceriale allenata da duo Romano-Accinelli si è classificata al terzo posto nella fase regolare del massimo campionato regionale giovanile in Liguria. Dopo aver vinto la semifinale contro l'altra squadra della neonata società New Basket - che comprende, oltre l’Alassio e il Ceriale, anche l’Albenga - giocherà la finale regionale under 19 gold.

Il commento da parte di coach Romano (nuovamente qualificato per una finale regionale): "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto: è stata un’annata difficile tra covid e numerosi infortuni, abbiamo raggiunto un traguardo importante. Siamo davanti a squadre blasonate come il Cus Genova o il My Basket Genova. La semifinale con l’Alassio è stata veramente un festa dello sport, entrambi i palazzetti erano pieni di gente con tanto tifo sempre corretto, meritano un plauso i ragazzi di ambo le squadre che non si sono mai risparmiati con tanta grinta ed agonismo ma sempre in maniera leale. Ci siamo regalati una finale regionale prestigiosa anche se con nessuna possibilità di vincerla visto che sarà sicuramente contro il Rapallo, squadra con tutti giocatori stranieri particolarmente dell'est d'Europa, alcuni anche nazionali del loro paese".

"La gara due della semifinale a Ceriale è stata una partita molto equilibrata dove i primi due quarti si sono giocati con scarti ridottissimi - ha aggiunto Romano - Dopo l'intervallo lungo riusciamo a prendere dieci punti di vantaggio, ma Alassio non demorde, impatta la partita e passa avanti di un punto a quattro minuti dalla fine. Nel finale però siamo bravi a sbagliare meno vincendo una gara bella, difficile ed emozionante".

"Approfitto di questa intervista per ringraziare tutti i ragazzi dell'under 19 che mi hanno seguito in questi anni vincendo tra l'altro il titolo regionale under 15 e under 17 - ha dichiarato infine Romano - finiranno con questa stagione il loro ciclo nelle giovanili sperando di rivederli, un giorno, giocare in prima squadra. Inoltre, ringrazio Accinelli, sicuramente più di un viceallenatore: abbiamo una visione di gioco complementare che ci porta a completarsi a vicenda per il bene della squadra. Infine, ringrazio il comune di Ceriale per il loro continuo supporto".

Tabellino 68-60 (16-17; 36/34; 56/45)

CERIALE

Giuliano M. 10, Caprioglio L. 13, Cerrato M. 11, Auricchio M. 9, Innocenti A., Basso G. 11, Ansorena D., Ricciardi A. 9, Magaletti F. 2.

Le finali verranno disputate lunedi 6 giugno a Rapallo e venerdi 10 giugno ore 20,00 a Ceriale.

Report delle altre squadre New Basket sezione Ceriale

Negli under 15 la squadra allenata da Graziano-Gasparotto ha disputato un quarto di finale del tutto inaspettato ad inizio stagione uscendo contro i favoriti del Tigullio a testa alta dopo due buone partite ed una ottima stagione. Il Basket Ceriale insieme al Basket Albenga prosegue con gli under 13 con la fase orologio allenata da Angelo Porro.

Allo stesso punto della stagione sono anche gli esordienti (2010/2011),che arrivano alla fase orologio precisamente al centro della classifica, frutto di un bottino di 5 partite vinte e altrettante cedute agli avversari durante la stagione regolare. Importante l'esperienza per i ragazzi sottoleva, che possono affrontare il loro primo campionato 5v5 da attori protagonisti, abituandosi ai nuovi spazi e alle nuove regole.

Il resto del minibasket prosegue con le due squadre 2011/2012, una di Ceriale e una di Albenga, che partecipano una al campionato aquilotti big e l'altra al campionato aquilotti open, per permettere a tutti i ragazzi di giocare al meglio sviluppando le proprie capacità in modo graduale.