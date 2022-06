Calcio, Torneo delle Regioni. Domattina gli incontri finali, Liguria sfortunata contro il Veneto

Si concluderà domani mattina il Torneo delle Regioni dedicato alla leva Giovanissimi e disputato sui campi di Pietra Ligure e Ceriale durante il ponte del 2 giugno.

La classifica vede in questo momento in vetta Umbria e Veneto a 4 punti con il Friuli a 3 e la Liguria ferma a quota zero.

Gli umbri hanno raggiunto la vetta superando 2-1 il Friuli, mentre la Liguria ha ceduto di misura 1-0 al Veneto.

Un risultato che ha punito eccessivamente i nostri portacolori, vicini alla rete con Siri e Carlini nel primo tempo,

Nella ripresa il portiere ospite si è opposto nuovamente ancora a Siri e poi a Romeo, fino alla beffa finale, al 95', firmata da Tibaldi.

Formazione LIGURIA

Beverini, Paina (Moramarco), Carlini, Cambi, Prudente (Palatella), Siri, Romeo (Panelli), Guadagno (Puccetti), Avandro, Vuillermoz (Ferrante), Passo (Migone)

CLASSIFICA

UMBRIA - VENETO 4

FRIULI 3

LIGURIA 0

Domattina gli incontri finali:

Friuli - Veneto ore 9:15

Liguria - Umbria ore 11:00