Calcio, Albenga. Ieri sera lo sbarco di Marinelli allo stadio Riva: "Primo obiettivo dare solidità economica al club, ora aspettiamo di essere convocati per esaminare le carte"

Già nella mattinata di sabato circolava la voce di una prima presa di contatto imminente per Simone Marinelli con il mondo Albenga e così effettivamente è stato per l'ex presidente del Savona.

Microfono in mano, accompagnato da Roberto Barchi, Marinelli ha illustrato al Riva i primi intendimenti da massimo dirigente bianconero, nel caso ovviamente la trattativa con la famiglia Colla avesse buon esito.

Un concetto ribadito anche dallo stesso Barchi nella tarda serata di ieri:

"Io e il presidente Marinelli siamo consapevoli che sarà difficile al primo anno fare meglio a livello sportivo di quello fatto dal presidente Colla in questi 3 campionati, nessuna promessa in tal senso è mai stata fatta, ma sicuramente possiamo promettere alla città di Albenga che il nostro impegno sarà massimo e mirato da un lato a dare una stabilità economica al club per progettare un futuro senza ansie e dall'altro a consolidare il settore giovanile che così bene ha fatto soprattutto nell'ultima stagione.

Adesso il lavoro passerà in mano ai legali e ai commercialisti di ambo le parti per cercare di chiudere la cessione al più presto nell'interesse e nella soddisfazione reciproca.

Noi siamo pronti, assolutamente pronti.

A questo punto aspettiamo esclusivamente di essere convocati quando le carte saranno pronte per essere esaminate.

E questo ci auguriamo che avvenga al più presto.

In risposta invece ai numerosi messaggi ricevuti dai tifosi ingauni possiamo dire che in ottica calcio mercato i tempi sono sicuramente "corti" ma siamo ottimisti sul fatto che l'Albenga sarà tra i club più ambiti dai giocatori sul mercato..."