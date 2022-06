Calcio, Letimbro. I gialloblu non celano le proprie ambizioni: "E' il momento per alzare l'asticella"

In un mondo dilettantistico particolarmente restio a giocare a carte scoperte, la Letimbro ha deciso di annunciare in maniera limpida le proprie ambizioni di miglioramento, rispetto all'ultima stagione conclusa comunque con il raggiungimento del traguardo salvezza in Prima Categoria.

"Nella prossima stagione giocheremo ancora in Prima Categoria - si legge nella nota societaria - ma finalmente saremo pronti per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissi: alzeremo l''asticella perché dopo una salvezza conquistata tutto sommato comodamente con 27 punti è arrivato il momento di toglierci qualche soddisfazione. Abbiamo già l'accordo con 4 giocatori importanti che andranno ad unirsi al gruppo storico, capitanato ancora una volta da Stefano Rossetti e che non finiremo mai di ringraziare per l'impegno profuso nello scorso campionato senza dimenticare F.C Veloce 1910 e F.B.C. Finale due società che ci hanno dato un'aiuto concreto in un momento di difficoltà "