Calcio, Prima Categoria. Mario Gerundo torna in pista: sarà l'allenatore dello Speranza

Arriva la fumata bianca in casa Speranza, i savonesi hanno infatti scelto il successo di Girgenti, passato sulla panchina del Savona.

Sarà Mario Gerundo a guidare i rossoverdi nel prossimo campionato di Prima Categoria, avventura che stimola il tecnico:

"Sono molto felice, con la società ci siamo parlati e siamo riusciti a trovare l'accordo per lavorare assieme. Puntiamo a far bene, ci sono ancora molte incognite per capire che tipo di campionato potremo fare, ma sicuramente dobbiamo pensare alla parte sinistra della classifica."