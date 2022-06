Calcio, Sanremese. 43 anni fa la vittoria di Siena e la salita in Serie C1, la lettera ricordo di Enrico Vella

Eravamo più che svegli, cantammo per tutto il tragitto ed in paese si respirava aria di festa. Il giorno seguente dormimmo sino al pomeriggio, per poi andare in centro a farci un giro, rendendoci conto di cosa stava succedendo per le vie del centro. I tifosi ed i negozianti iniziarono a vestire la città e le vetrine a festa, tingengo Sanremo di biancazzurro.